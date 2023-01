Fotowoltaika dla wszystkich szkół i przedszkoli w Zduńskiej Woli. Sposób na oszczędności

Panele fotowoltaiczne na szkołach Zduńskiej Woli

Samorząd w 2021 roku pilotażowo rozpoczął korzystanie z paneli umieszczonych na dachu Szkoły Podstawowej nr 5 w Zduńskiej Woli.

W 2022 roku miasto zleciło wykonanie dokumentacji projektowej montażu paneli słonecznych na dachach szesnastu miejskich placówek oświatowych.

- Chcemy, aby nasze szkoły i przedszkola były nowoczesne i ekologiczne. Wybraliśmy już firmę, która wykona dokumentację. Do każdej placówki musimy dobrać odpowiednią moc oraz skontrolować konstrukcję dachów - wyjaśnia wiceprezydent Szewczyk.

Planowano by w 2022 roku umieścić takie elektrownie przy każdej placówce. Sprawa się jednak przeciągnęła. Miedzy innymi ze względu na to, że trzeba było zrobić przegląd wszystkich dachów i stwierdzić czy obiekty nadają się do umieszczenia na nich instalacji. Kolejny krok to przebudowa dachów, które tego wymagają. Ostatni etap to budowa instalacji.