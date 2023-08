Gdzie znaleźć najlepsze lody w Zduńskiej Woli? Sprawdź adresy w sierpniu 2023

W naszym kraju szerszą popularność lody uzyskały jeszcze przed wojną. Były one sprzedawane z wózków na ulicach Lwowa, Krakowa, Warszawy w postaci dwóch połączonych ze sobą wafli. Otwarte zostały także pierwsze lodziarnie, do których tłumnie ustawiali się klienci.

W epoce Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z lodem i solą zmrozi się on i tak powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia pod nazwą Cafe Procope powstała w 1686 roku we Francji.

Lody wegańskie są inne niż pozostałe pod tym względem, że nie zawierają w swoim składzie produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety albo lody sporządzane z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z owocami. Mają takie same walory smakowe, jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością są zdrowe.

Kaloryczność lodów

Gdy chcemy zjeść lody zastanawiamy się na pewno czy są kaloryczne i czy nie wpłyną negatywnie na naszą figurę. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewiele. Bez obaw możemy więc zajadać się nimi podczas upałów.

Najzdrowsze mogą okazać się lody zrobione samodzielnie w domu. Przydadzą się do tego jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub jego zamiennika spowoduje, że kaloryczność będzie jeszcze niższa.