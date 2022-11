Giełda kolekcjonerów w Zduńskiej Woli, czyli czego tam nie ma ZDJĘCIA

Giełda kolekcjonerów w Zduńskiej Woli, czyli czego tam nie ma

Giełdy odbywające się w DK Lokator stanowią okazję do spotkań prawdziwych fascynatów. To ludzie, którzy każdą wolną chwilę poświęcają swojej pasji. Często muszą się liczyć ze sporymi wydatkami, by wzbogacić swoje zbiory. Prawdopodobnie najliczniejszą grupą wśród zduńskowolskich kolekcjonerów są miłośnicy zbierania monet. Wiele ich skarbów to prawdziwe białe kruki. W giełdach uczestniczą też osoby zbierające znaczki, komiksy.