Giełda winyli w Ratuszu w Zduńskiej Woli. Po niej będzie koncert amerykańskiej grupy Authority Zero ZDJĘCIA

Płyty winylowe, cd i kasety królują dzisiaj, w czwartek, 4 lipca w zduńskowolskim Ratuszu za sprawą Giełdy Winyli. Dotarli wystawcy z Koła, Turku oraz sklepu płytowego ze Zduńskiej Woli przy ul. Łąkowej 45, którego właściciel był pomysłodawcą przedsięwzięcia.

Giełda Winyli – Giełda Płytowa to niepowtarzalna okazja dla miłośników muzyki, kolekcjonerów oraz entuzjastów klasycznych nośników dźwięku do znalezienia unikatowych, oryginalnych płyt winylowych oraz płyt CD. Jest w czym wybierać: od starannie dobranej kolekcji używanych wydawnictw po nowe, fabrycznie zapakowane płyty w folii. W sprzedaży za niewielką cenę są m.in. płyty i kasety z klasyką muzyki rozrywkowej, bluesa czy rocka od lat 60 do końca lat 90.

Giełda potrwa w Ratuszu do godz. 20.

To już druga w Zduńskiej Woli giełda winyli. Pierwszą zorganizowano w maju. O NIEJ TUTAJ