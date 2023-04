Goście z Izraela odwiedzili Zduńską Wolę. Trwa akcja Żonkil ZDJĘCIA

Grupa zwiedzających z Izraela odwiedziła m.in. Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, a goście – jak relacjonuje placówka - reprezentowali organizację byłych mieszkańców Zduńskiej Woli w Izraelu. - Przybyli, aby poszukiwać śladów swoich przodków. Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie naszego muzeum. Następnie uczestnicy wycieczki przeszli przez miasto oraz udali się na cmentarz żydowski przy ul. Kaczej, gdzie oprowadziła ich dr Kamila Klauzińska. Uczestniczyli również w spotkaniu z Prezydentem Miasta Zduńska Wola Konradem Pokorą.

W środę 19 kwietnia 2023 roku przypada 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Zduńska Wola – miasto i powiat – przyłączyła się do akcji Żonkil zainicjowanej ponad 10 lat temu przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W ciągu dnia od władz miasta, powiatu i przedstawicieli instytucji kultury można było otrzymać żonkil na znak pamięci o zduńskowolskich Żydach.

Muzeum Historii Miasta zaprasza ponadto na prezentację niezwykłego albumu zawierającego kolekcję prawie i ponad stuletnich pocztówek wysyłanych do pewnych dwóch rodzin mieszkających w Łodzi. O tym, jak potoczyły się losy niezwykłego zbioru i co on ma wspólnego z rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim dowiedzieć się można biorąc udział w wydarzeniu. Początek dziś o godzinie 17.00.