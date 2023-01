Harmonogramy wywozu śmieci w 2023 roku w Zduńskiej Woli. Kiedy zabiorą śmieci?

Harmonogramy wywozu śmieci w Zduńskiej Woli od 1 stycznia

W Zduńskiej Woli śmieci wywozi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Pojemniki oraz worki powinny być wystawione przed posesję do godziny 6.. Wywóz odbywa się w godzinach 6 – 22.

W Zduńskiej Woli miesięczna stawka za odbiór śmieci od 1 stycznia 2022 roku wynosi 35 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Każda osoba zameldowana w Zduńskiej Woli ma obowiązek segregować śmieci. Jeśli nie wypełnia tego obowiązku musi się liczyć z podwójnymi kosztami, tzn. 70 zł miesięcznie.

Śmieciarki mają system GPS oraz kamery. To pozwala ustalić gdzie był pojazd o konkretnej porze, a także sprawdzić ewentualne reklamacje. Monitoring pokaże czy odpady zostały zabrane, o której godzinie była tam śmieciarka, a nawet co było wystawione do zabrania przez mieszkańców.