Ile osób choruje na grypę w województwie łódzkim? Ile na covid? Jak się zaszczepić?

W 2022 w Polsce monitorowane zachorowania na grypę pokazują, że do końca grudnia zapadło na tę chorobę około 4 mln osób. W tym samym czasie na SARS-CoV-2 (COVID-19) zachorowało około 2,3 mln osób.

W ostatnim tygodniu grudnia, od 23 do 31 grudnia 2022 r., zarejestrowano w Polsce ogółem 389.088 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Średnia dzienna zapadalność wynosiła 113,5 na 100 tys. ludności. Odnotowano 23 zgony z powodu grypy, jak podaje Państwowy Zakład Higieny.

- W ostatnich 9 dniach obserwujemy lekkie wyhamowanie epidemii grypy. W tym okresie było 389 tys. zakażań i podejrzeń zakażenia. Spadła liczba chorych dzieci. Jednak powiększamy bazę łóżek pediatrycznych. Obecnie mamy już 17 tys. miejsc - twierdzi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - W ostatnim czasie połowa infekcji grypowych dotyczyła małych pacjentów do 14 roku życia. Zachęcamy rodziców do szczepienia dzieci przeciw tej chorobie. Może to uchronić przed powikłaniami i hospitalizacją.