Ile zachorowań na grypę w województwie łódzkim? Ile na covid? Jak się zaszczepić?

W 2022 w Polsce monitorowane zachorowania na grypę pokazują, że do końca listopada zapadło na tę chorobę ponad 3,5 mln osób. W tym samym czasie na SARS-CoV-2 (COVID-19) zachorowało 2,3 mln osób.

W ostatnim tygodniu listopada, od 23 do 30 listopada 2022 r. zarejestrowano w Polsce ogółem 161.517 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Średnia dzienna zapadalność wynosiła 53 na 100 tys. ludności. Zgonów z powodu grypy nie odnotowano, jak podaje Państwowy Zakład Higieny.

Natomiast od 24 do 30 listopada 2022 r. było 2.783 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu covid 19 zmarło 5 osób, z powodu współistnienia z innymi schorzeniami zmarły 22 osoby. Liczba zakażeń koronawirusem od początku pandemii w 2020 roku to 6 352 755, a liczba zgonów to 118 319.

W województwie łódzkim w okresie od 23 do 30 listopada 2022 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa łódzkiego 6797 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 3756 u dzieci i 3041 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2021/2022 zarejestrowano 4664 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2053 u dzieci i 2611 u osób dorosłych.