Inscenizacja bitwy w Beleniu 2023 pod Zduńską Wolą. Tysiące ludzi oglądały żywą lękcję historii ZDJĘCIA

Inscenizacja bitwy o Beleń, Strońsko i Zapolice zorganizowano w Beleniu w gminie Zapolice. Pokaz historyczny oglądały tysiące osób. W największej inscenizacji historycznej w województwie łódzkim zobaczyliśmy: ponad 200 rekonstruktorów, 4000 sztuk wystrzelonej amunicji, 40 wybuchów, 3 samoloty. Widowisko wzbogacił sprzęt wojskowy z epoki, samoloty imitujące niemieckie myśliwce, pokazy kaskaderskie oraz wybuchy pirotechniczne. Widzowie mogli więc cofnąć się w czasie o 84 lata i przeżyć wydarzenia, które były jednym z wielu przykładów patriotyzmu i odwagi mieszkańców Łódzkiego.

- To budujące, że tylu z nas kocha Polskę, kocha historię i chce tu być. Dziś pokażemy kawałek historii w trochę innej odsłonie. To, na co chcemy zwrócić szczególną uwagę tym widowiskiem to cierpienie ludności cywilnej. To bestialstwo, barbarzyństwo wobec cywilów, zabijanie dzieci trwa dziś w Ukrainie – mówił tuż przed rozpoczęciem inscenizacji w Beleniu marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. - Pamięć o Polakach, którzy walczyli o niepodległość musi przetrwać. Mam nadzieję, że dzisiejsze widowisko pozostawi w nas ślad pamięci.