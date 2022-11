Jak radzi sobie MPGK w Zduńskiej Woli? Oto jakie nowa spółka miejska ma wyniki

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli powstało, gdy samorząd uznał, że to najlepsze wyjście w sytuacji, gdy firmy wywożące śmieci z terenu miasta oferują zbyt wysokie ceny. Postanowiono utworzyć własną spółkę, co miało powstrzymać galopujące opłaty za gospodarowanie odpadami. Ile kosztuje Zduńską Wolę nowa komunalna spółka? Jakie ma wyniki?

Władze miasta przedstawiły wyniki MPGK w Zduńskiej Woli za 2021 rok, czyli pierwszy rok działalności. Spółka MPGK na koniec 2021 roku miała stratę w wysokości 14 tys. zł.

Spółka obecnie używa śmieciarek na podstawie umowy najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego. Pojazdy specjalistyczne to: śmieciarka jednokomorowa o pojemności 20 m sześc. – 2 szt., śmieciarka jednokomorowa wzmocniona o pojemności 22 m sześc. – 2 szt., śmieciarka bębnowa do odbioru odpadów bio – 1 szt. Wartość to 3 mln 678 tys. zł.