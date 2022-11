Jak zwierzęta korzystają z przejść nad drogami? GDDKiA w Łodzi pokazuje zdjęcia

- W mijającym roku dzikie zwierzęta bardzo chętnie korzystały z przejść na naszych drogach, jakie zostały dla nich wybudowane. Uwieczniły to nasze fotopułapki - pochwaliła się GDDKA.

Nowo budowane drogi ekspresowe i autostrady są ogrodzone na całej długości. Stanowią barierę ekologiczną, co jest jedną z najpoważniejszych środowiskowych konsekwencji budowy dróg. Przejścia dal zwierząt mają ułatwić im pokonywanie tej przeszkody.

W Polsce buduje się górne oraz dolne przejścia dla zwierząt. Górne duże przejścia, to obiekty nad drogą o szerokości 30–50 m, z zachowaną lub odtworzoną pokrywą roślinną. Wykorzystywane w zależności od szerokości i pokrycia terenu przez różne grupy zwierząt od owadów naziemnych, przez płazy, gady aż po duże ssaki.

Dolne - budowane pod drogą przejścia dla dużych zwierząt: jelenia, daniela i dzika o wysokości optymalnej co najmniej 4 m, szerokości ponad 15 m.

Mogą być też budowane przejścia dla średnich zwierząt o wysokości optymalnej co najmniej 3 m, szerokości 6 m oraz przejścia dolne małe, budowane w postaci małych mostów lub przepustów o powierzchni pokrytej gruntem i różnym przekroju, przeznaczone dla małych ssaków, płazów, gadów i bezkręgowców.