Jarmark Wielkanocny ruszył w Szadku. Zaprasza przez kilka najbliższych dni. Kiedy?

Jarmark Wielkanocny w Szadku ruszył od dziś (środa 29 marca) i potrwa do soboty 1 kwietnia, a potem będzie można go odwiedzić w środę 5 kwietnia. Każdego dnia organizatorzy świątecznej imprezy, która odbywa się na Rynku w Szadku, zapraszają w godzinach od 9 do 13.

Na Jarmark Wielkanocny zaprasza Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szadku oraz Gminne Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Szadku. - Do zakupienia ozdoby, palmy wielkanocne, smakołyki, ozdoby świąteczne, wszystko od naszych nieocenionych Kół Gospodyń Wiejskich! - zachęcają orgabizatorzy.