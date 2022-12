Jasełka i pasowanie na przedszkolaka w Tymienicach ZDJĘCIA

Jasełka i pasowanie na przedszkolaka w Tymienicach

W tym roku do przedszkolnej społeczności oficjalnie przystąpiło 16 najmłodszych dzieci. Stało się to podczas uroczystości, jaka przebiegła pod hasłem „Pasowanie na przedszkolaka”. Maluszki miały okazję zaprezentować to, czego zdążyły nauczyć się od początku września. To wydarzenie kontynuowane jest od wielu lat i już na stało wpisało się w kalendarz imprez w tymienickiej placówki.