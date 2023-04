Jesteś zainteresowany służbą w policji? Zduńskowolscy mundurowi zapraszają w czwartek 27 kwietnia

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli, osoby zainteresowane przystąpieniem do procedury rekrutacji, mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w zduńskowolskiej jednostce. Wystarczy przyjść 27 kwietnia 2023 roku w godzinach 13:00-15:00, do Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli ul. Spacerowa 27. Można w tym czasie uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące procedury przyjęcia. Można też skontaktować się telefonicznie z Zespołem Kadr i Szkolenia w KPP w Zduńskiej Woli, tel. (47) 845-32-09.

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2023 roku:

• 5 maja

• 3 lipca

• 23 sierpnia

• 27 października

• 28 grudnia

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ: