Jubileusz Warsztatu Terapii Zajęciowej i Stowarzyszenia Tkalnia w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Warsztat Terapii Zajęciowej ma już 30 lat!

Warsztat Terapii Zajęciowej w Zduńskiej Woli powstał w 1993 roku przy Spółdzielni Inwalidów „Bonex” w Zduńskiej Woli. Początkowo skupiał 20 uczestników z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Przy „Boneksie” działał do 2019 roku. Ostatnie lata działalności WTZ splątane są z działalnością Stowarzyszenia Tkalnia, które przyjęło je pod swoje skrzydła, a powstało w 2018 roku. Obecnie warsztat ma 27 podopiecznych z powiatu zduńskowolskiego. 10 osób uczestniczy w zajęciach klubowych. WTZ w Zduńskiej Woli kolejno kierowali: Stanisław Kuźnicki w latach 1993 – 1997, Elżbieta Rembisz w latach 1997 – 2017, Marta Rubajczyk w latach 2017 – 2022, a od roku 2023 kierowniczką WTZ jest Katarzyna Ziółkowska.

Warsztat jest placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty.

Podczas zajęć w WTZ stosowane są techniki terapii zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników. Dają im umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijają psychofizyczną sprawność. To z kolei umożliwia uczestniczenie w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.