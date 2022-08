Justyna Majkowska znów na Topie. Bije rekordy popularności ZDJĘCIA

Justyna Majkowska znów na Topie. Bije rekordy popularności

Mogła zrobić wszystko. Tak kiedyś o sobie mówiła w Zduńskiej Woli, rodzinnym mieście. Słowa stały się ciałem. Zrobiła. Popularność nie była jej przyjaciółką. Początkowo. Później było miło. Później okazało się, że to niewdzięczne zajęcie. Justyna Majkowska skończyła studia w Opolu pozwalające jej na pracę z dziećmi o różnych stopniach niepełnosprawności. Realizowała się w tym kierunku w Zduńskiej Woli.

Kariera z Ich Troje

Majkowska chyba nie wiedziała, że ponad jej głową zapadają decyzje. Kiedy w grupie Ich Troje przestała śpiewać Magdalena Pokora (Magda Femme), Wiśniewski Michał poprosił o pomoc zduńskowolskiego muzyka Andrzeja Wawrzyniaka. Wawrzyniak zdradził, że „jest talent”. Mówił o Justynie Majkowskiej. Tak to się zaczęło. Był rok 2001. Majkowska pracowała z Ich Troje tylko trzy lata. Jak się okazuje, to najbardziej kochana przez publiczność wokalistka w tym zespole. Wiśniewski wiele razy wymieniał wokalistki. Do Majkowskiej wraca. Trudno się dziwić. Majkowska śpiewa.