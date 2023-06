Już za tydzień Dni Zduńskiej Woli. Przedstawiamy program imprezy - gwiazdą Małgorzata Ostrowska

Dni Zduńskiej Woli to trzy dni wypełnione koncertami 16-17-18 czerwca. Na SCENIE ALTERNATYWNEJ zagrają: Delix, WŁOCHATY, THE TOASTERS, Booze & Glory i downset., a w sobotę i w niedzielę: Małgorzata Ostrowska, Fisz Emade Tworzywo, Dziwna Wiosna, a także Sztywny Pal Azji, Hedone i VernissagE.

Dni Zduńskiej Woli odbędą się w weekend 16-18 czerwca. Jednak wydarzenia towarzyszące zaplanowano już tej niedzieli, od rajdu rowerowego. – . Dni Zduńskiej Woli, to oczywiście, jak zawsze mnóstwo atrakcji i aktywności kulturalnych, ale również sportowych. Myślę, że każdy znajdzie naprawdę coś fajnego dla siebie – mówi Konrad Pokora, Prezydent Miasta Zduńska Wola.

16:30 – Delix 17:30 – Włochaty 18:45 – The Toasters 20:00 – Booze & Glory 22:00 – downset.

18 czerwca (niedziela)

Teren wokół MDK Ratusz, pl. Wolności 26

15:00 – 18:00 – Animacje i strefa zabaw dla dzieci / strefa relaksu połączona ze strefą malucha.

Portrety i karykatury dla mieszkańców – uczniowie i nauczyciele Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. K. Kobro w Zduńskiej Woli.

Prezentacja modeli zdalnie sterowanych: samolotów, łodzi oraz samochodów – sekcja modelarska MDK.

15:00 Koncert dla dzieci ,,The best of Centrum Uśmiechu”

16.30 – Vernissage

18:00 – Hedone

19.30 – Sztywny Pal Azji