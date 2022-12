Kamienice przy Sieradzkiej w Zduńskiej Woli odzyskują blask. Przestały też dymić kopciuchy ZDJĘCIA

Kamienice przy Sieradzkiej w Zduńskiej Woli odzyskują blask. Przestały też dymić kopciuchy

Kamienice przy ulicy Sieradzkiej 26,28,30,32 i 32A przeszły solidny remont. Z pięciu budynków zniknęło sześćdziesiąt jeden pieców węglowych, które zatruwały powietrze w centrum Zduńskiej Woli.

Inwestujemy w poprawę estetyki, ale przede wszystkim w ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Likwidacja kolejnych węglowych pieców to następny krok do czystego powietrza w naszym mieście – mówi Konrad Pokora, prezydent Zduńskiej Woli.

Wraz z wymianą starego źródła ogrzewania kamienice zostały docieplone. Ekipa budowlana wymieniła stare, nieszczelne okna i drzwi. Budowlańcy odnowili także balkony wraz z balustradami. Fronty kamienic wróciły do swojego pierwotnego wyglądu. Pojawiły się również drewniane bramy, które nawiązują do zabytkowego charakteru budynków. Podwórka zostały utwardzone. Całości dopełnią nowe ławki, stojaki na rowery i pergole.

Miasto na termomodernizację kamienic przy ul. Sieradzkiej 26,28,30,32 i 32A pozyskało ponad 2,3 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Koszt inwestycji to prawie 5 mln zł. Prace wykonało Konsorcjum firm CZĘSTOBUD Sp. z o.o. Częstochowa i Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o. o. Jaskrów.