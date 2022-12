Kiermasz Bożonarodzeniowy 2022 w Karsznicach i pomoc dla Natalki. Co będzie?

W niedzielę, 18 grudnia mieszkańcy osiedla Karsznice i przyjezdni będą mieli okazję zaopatrzyć się w piękne stroiki świąteczne. Kupić je będzie można podczas kiermaszu, jaki odbędzie się w salce przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Juliusza Sylli 1. Wolontariusze czekać będą także przed wejściem do świątyni. Kiermasz trwać będzie od godz. 8 do godz. 18. Zorganizowany zostanie przez Radę Rodziców działającą w Szkole Podstawowej nr 13. W przygotowania zaangażowali się uczniowie, rodzice, nauczyciele. To właśnie oni zrobili pomysłowe i piękne dekoracje świąteczne. Pieniądze ze sprzedaży przeznaczone zostaną na cele statutowe szkoły.