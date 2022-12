Kiermasz Bożonarodzeniowy 2022 w Zduńskiej Woli Karsznicach. Mnóstwo atrakcji dla mieszkańców ZDJĘCIA

Kiermasz Bożonarodzeniowy 2022 w Zduńskiej Woli Karsznicach. Mnóstwo atrakcji dla mieszkańców

Kiermasz trwać będzie do godz. 18. Stoiska znajdują się w byłej salce katechetycznej przy kościele. Wolontariusze czekają także przed wejściem do świątyni. Kupić można piękne i interesujące stroiki. Są oryginalne, bo wykonane przez uczniów, rodziców, nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kolejarzy Polskich. Dekoracje przyciągają wzrok kolorami, pomysłowością wykonania. Z pewnością ozdobią każdy dom, podkreślą świąteczną atmosferę.

Zbiórka pieniędzy dla 8-letniej Natalii

Kiermasz stał się okazją do przeprowadzenia zbiórki na leczenie 8-letniej Natalki Mikołajczyk. Dziewczynka jest uczennicą SP 13. Cierpi na genetyczną dysplazję kostną. U Natalki objawia się to niewłaściwym wykształceniem nóg. Leczenie jest bardzo kosztowne. Mieszkańcy mogą pomóc dziewczynce wrzucając pieniądze do puszek. W akcję zaangażowała się karsznicka fundacja Dzielnia prowadząca sklep socjalny Rampa. Dzisiejszy dochód ze sprzedaży w sklepie zostanie przeznaczony na pomoc Natalce. Dużą atrakcją dla najmłodszych jest wizyta Mikołaja.