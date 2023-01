Kiermasz w przedszkolu w Zduńskiej Woli dla chorej na nowotwór Kasi Sobczak z Tymienic

Kiermasz dla chorej Kasi Sobczak z Tymienic, to sposób na dozbieranie pieniędzy do wielkiej zbiórki na rzecz siedmiolatki. Dziewczynka choruje na guz pnia mózgu. Rodzice robią co mogą, by ją uratować, ale kuracja kosztuje ponad milion złotych. Każda złotówka się liczy.