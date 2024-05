Kolejna kamienica w centrum Zduńskiej Woli z szansą na odnowienie ZDJĘCIA

Kolejną miejską zabytkową kamienicą, jaka ma szansę na odnowienie jest wybudowany w latach 30. ubiegłego wieku budynek przy ul. Kolbego 7.

Samorząd pozyskał dotację na dokumentację odnowienia zabytkowej kamienicy. Przygotowanie jej będzie przygotowaniem do przeprowadzenia prac w budynku. Na projekt pod nazwą „Dokumentacja renowacji zduńskowolskich zabytków – budynek przy ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego 7” Zduńska Wola dostała niemal 64 tys. zł.

Budynek przy ul. Św. Maksymiliana Marii Kolbego 7 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Jest to dom murowany, trzykondygnacyjny. Kamienica ma zachowane ciekawe detale architektoniczne na elewacji frontowej. To profilowany gzyms kordonowy i koronujący oraz tak zwane lizeny. W szczycie widnieje data 1934. W budynku zachowana została oryginalna, drewniana stolarka drzwiowa oraz wystrój klatki schodowej.

Dzięki przyznanej dotacji zostanie opracowana dokumentacja projektowa, która obejmie między innymi wymianę stolarki okiennej i drzwiowej budynku, remont elewacji i balkonów, docieplenie budynku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych poziomej i pionowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej oraz zimnej wody, wymianę instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, wymianę obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, kominów wentylacyjnych, w tym adaptacja kominów dymowych na wentylacyjne.

Projekt przygotowany dla odnowienia ma być wykonany zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. Wytyczne nakazują uwzględnić prace konserwatorskie nad zachowaną historyczną stolarką drzwi zewnętrznych na północnej elewacji oraz balustradzie elewacji frontowej, a także prace nad odtworzeniem lub konserwacją detali sztukatorskich - informuje Urząd Miasta Zduńska Wola..

Dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków to 63,7 tys. zł, a wkład własny miasta to 1.300 zł. Wartość zadania ma wynieść 65.000 zł.