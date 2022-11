Kolejne chodniki w Zduńskiej Woli z nową nawierzchnią

Drogowcy wybudowali już nowe chodniki przy ulicach Władysława Reymonta i Jacka Malczewskiego. Ekipa budowlana przeniosła się na ulicę Marii Skłodowskiej – Curie, gdzie instaluje krawężnik i wykłada deptak z kostki betonowej.

Chcemy pieszym stworzyć komfort łatwego i bezpiecznego poruszania się po Zduńskiej Woli. Równe chodniki z podjazdami to ułatwienie dla osób poruszających się balkonikiem, rodziców z dziecięcym wózkiem czy osób z niepełnosprawnościami – mówi Paweł Szewczyk, wiceprezydent Zduńskiej Woli.

Ulice Obrońców Westerplatte, Srebrna, Tulipanowa, Dworcowa na odcinku od Marii Skłodowskiej-Curie do Juliusza Słowackiego i Szadkowska 20 w okolicy mini bazarku to kolejne miejsca, gdzie robotnicy usuną stare, nierówne płyty chodnikowe i wyłożą nowe z kostki betonowej.

Prace wykonuje zduńskowolska firma BUD-MAX Mariusz Sobczak. Zgodnie z warunkami umowy, na zakończenie remontu ma czas do końca roku. W ramach tego zadania zmodernizowanych zostanie ponad 3,4 tys. mkw. chodników.