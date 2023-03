Koncert "Kolej na Kobiety z kolei" z okazji 90-lecia osiedla Karsznice. Wystąpiła Marlena Majchrzak

90-lecie Karsznic i magistrali węglowej Śląsk - Porty

Prace przy budowie linii kolejowej rozpoczęły się w 1926 roku, a w 1930 roku oddano do użytku północny i południowy jej odcinek. Pierwszy pociąg dotarł do Karsznic 8 listopada 1930 roku. W tym samym dniu oddano do użytku stację kolejową.

W obecności ministra komunikacji inż. Alfonsa Kuhna dokonano wówczas uroczystego otwarcia skrajnych odcinków magistrali, czyli Herby Nowe - Karsznice i Maksymilianowo koło Bydgoszczy - Gdynia. Niedokończony pozostawał środkowy odcinek magistrali Karsznice - Inowrocław. 1 marca 1933 r. oddano do użytku ostatni fragment magistrali.