Koncert, warsztaty, wystawy. Miejski Dom Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli zaprasza. Jakie szczegóły wydarzeń z najbliższych dni? PLAKATY

Wernisaż wystawy prac Kamili Wlazło odbędzie się 19 kwietnia o godzinie 17:00 w Kawiarni Literackiej MDK Ratusz.

Zapraszamy do oglądania kolejnej ciekawej wystawy w ramach cyklu Kawiarnia (Nie tylko) Literacka.

Z uwagi na swoje artystyczne zamiłowania postanowiła kształcić się w szkole artystycznej i dalej rozwijać swój talent i pasję.

– Moją inspiracją są głównie ludzkie ciała, różne kształty sylwetek, szczególnie kobiecych, dlatego moim ulubionym typem prac są akty. Prostota i artyzm są czymś, co staram się najbardziej w nich uwydatniać. Oprócz tego, cudownym dla mnie zjawiskiem jest interpretacja dzieł, ich przekaz, ale też odczyt emocji autora podczas tworzenia. Dobrym przykładem są akty, które pokazują to, czego nie pokazujemy na co dzień, to co chowa się pod ubraniami, które można odczytać jako pewnego rodzaju maskę – dodaje młoda artystka.