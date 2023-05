Koncert, warsztaty, wystawy. Miejski Dom Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli zaprasza. PROGRAM wydarzeń z najbliższe dni? PLAKATY

Ratusz zaprasza do swojej siedziby i do filii w Karsznicach

Na jakie wydarzenia zaprasza w najbliższym czasie Miejski Dom Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli? Propozycji nie brakuje, także w filii placówki w Karsznicach. Sprawdź szczegóły?

Jakie wydarzenia organizuje w najbliższym czasie Ratusz w Zduńskiej Woli? MDK przedstawia:

Koncert zespołu Morświn 19 maja o godz. 20:00 w sali kameralnej MDK Ratusz Muzyka ponadgatunkowa. Głośna i cicha. Szybka i wolna. Na siedząco, na stojąco, nawet na leżąco. Ze zduńskowolskim akcentem. Jaka jest historia zespołu? - Morświn powstał, bo musiało się tak stać! Najpierw byli Tekla i Marcin, Tekla gra na basie, a Marcin nie gra, ale gada, zakładali różne zespoły, najpierw grali jako duet, a potem zaczęli jako trio, a potem jako kwartet, a kiedyś grali jako kwintet. W tym roku nagrali suitę Rewolucjaaaa, gdzie podmiotów wykonawczych jest aż czternaście. W czasie najstraszliwszej izolacji kilkunastu polskich artystów, na prośbę duetu, nagrało na swoich instrumentach, zupełnie niezależnie od siebie, to co grało w ich duszach. Marcin Świetlicki i Małgorzata Tekiel zespawali, posklejali te dźwięki i tak właśnie powstała suita Rewolucjaaa. Zupełnie naturalne było zaproszenie do zespołu Alicji Białej, która wraz z Dorotą Kwiatkowską, zrobiła film. Jeszcze w tym roku Karrot Kommando wyda debiutancką płytę Morświna, na której znajdzie się Rewolucjaaa i kilka przebojowych piosenek. Trzon zespołu to Małgorzata Tekla Tekiel – bas, Marcin Świetlicki – głos, zduńskowolanka Paulina Owczarek – saksofon barytonowy. W zespole prawdopodobnie grają ponadto Igor Pudło – różne przyrządy, Tomek Chołoniewski – perkusjonalia – oraz szereg innych wybitnych muzyków polskich. Niektórzy jeszcze o tym nie wiedzą:)

Koncert Morświna w składzie: Małgorzata Tekla Tekiel** – bas, Marcin Świetlicki** – głos, Paulina Owczarek** – saksofon barytonowy odbędzie się 19 maja o godz. 20:00 w sali kameralnej MDK Ratusz.

Bilety: 40 zł do nabycia w kasie MDK Ratusz i online – LINK TUTAJ. KLIKNIJ Promocja tomu Tadeusza Zawadowskiego 20 maja o godzinie 17.00 w sali kameralnej MDK Ratusz Okrucieństwo i bezwzględność rosyjskiego najeźdźcy na Ukrainę stały się inspiracją do stworzenia niezwykłego tomu. ,,Ptaki spadające w niebo”, to tytuł najnowszej książki Tadeusza Zawadowskiego, której promocja odbędzie się już niebawem. Jak pisze poetka Łucja Dudzińska jest to „książka, którą czytamy z zapartym tchem, biciem serca i ze łzami w oczach”.

Zduńskowolski poeta stworzył przejmujący i wartościowy tom, który jest doskonałym przykładem współczesnej poezji epickiej, ukazującej stan wojny i jej tragiczne skutki. Poeta ukazał uniwersalne studium wojny jako takiej, rozprawia się z jej mechanizmami i skutkami, a także ostrzega przed wszelkimi totalitaryzmami, które na początku „wyglądają niewinnie. jak gra w szachy”.

Promocja tomu odbędzie się 20 maja o godzinie 17.00 w sali kameralnej MDK Ratusz.

Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie MDK Ratusz. W programie spotkania: – występ aktorów Teatru Okazjonalnego w spektaklu pt. „Ptaki spadające w niebo” w reżyserii Edyty Kuldy,

– rozmowy o poezji i prezentacja wierszy z najnowszego tomu Tadeusza Zawadowskiego. Tadeusz Zawadowski to zduńskowolski poeta i krytyk literacki. Jest współzałożycielem Klubu Literackiego „TOPOLA” oraz interdyscyplinarnego Klubu Twórczej Pracy „BEZ AUREOLI”. Jest również członkiem Związku Literatów Polskich. To laureat wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów literackich. Publikuje w polskiej i zagranicznej prasie literackiej, m.in. w Tygodniku Kulturalnym, Odgłosach, Okolicy Poetów, Poezji Dzisiaj, Pracowni, Frazie, Metaforze, Dykcji, Arkuszu, Arytmii, Akancie, W Kręgu Literatury, Gazecie Kulturalnej, Gazecie Wyborczej, Toposie, Magazynie Literackim. Swoje wiersze i teksty krytyczne publikował w ponad stu pięćdziesięciu antologiach literackich.

Wydał tomiki poetyckie: Fotoplastikon (1987), Witraże (1991), Demony (1992), Przedrośla (1994), Listy z domu wariatów (1995), O Elizabeth, Berenice i jeszcze innych kobietach (1997), Krajobraz z kroplą w tle (1997), Lustra strachu (2000), Ścieżka obok raju (2005), Między horyzontami (2006), Powrót do domu wariatów (2007), Listy i cienie (2011), Kiedyś (2014), Mrówka (2017), Dopóki budzik tyka (2020), Ptaki spadające w niebo (2023). Jego wiersze były tłumaczone na wiele języków.

Bezpłatna konferencja dla nauczycieli, lekarzy i specjalistów zdrowia psychicznego, służb mundurowych, pracowników socjalnych i wolontariuszy ,,Trauma wojenna i budowanie odporności psychicznej” 21 maja Termin zgłoszeń do 19 maja! Pandemia i wojna sprawiają, że wiele osób w Polsce doświadcza kryzysu, a nawet traumy. Zapraszamy nauczycieli, lekarzy i specjalistów zdrowia psychicznego, służb mundurowych, pracowników socjalnych i wolontariuszy do udziału w bezpłatnej konferencji. 21.05.2023 w godz. 9:30-17:00

Miejski Dom Kultury Ratusz, pl. Wolności 26 Dla kogo: Nauczyciele, psycholodzy, terapeuci, pracownicy socjalni, służby mundurowe, medyczne, wolontariusze, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne wspierające uchodźców, odpowiedni urzędnicy z terenu Zduńskiej Woli, Łasku, Sieradza i okolic. O wydarzeniu: Konferencja bazuje na kilkudziesięcioletnich doświadczeniach z Izraela, który nauczył się funkcjonować w sytuacji permanentnego zagrożenia: szkoły i szpitale są ewakuowane do schronów podczas licznych alarmów, dzieci i dorośli na bieżąco muszą przetwarzać trudne doświadczenia oraz odwołują się do sposobów radzenia sobie ze stresem. Urzędnicy i służby są przeszkolone by korzystać z zasobów lokalnych społeczności i sprawnie działać w sytuacji zagrożenia dzięki pracy z modelem BASIC Ph znanym na całym świecie. Pandemia i wojna sprawiają, że wiele osób w Polsce doświadcza kryzysu, a nawet traumy. Trauma dotyczy zarówno uchodźców z Ukrainy, jak i osób, które wspierają uczniów, pacjentów, matki z dziećmi. Nauczyciele, lekarze, służby podejmują różne interwencje zauważając, że stykają się z problemami, które nie zawsze są zrozumiałe dla nich („zamrożenie”, pobudzenie emocjonalne, obojętność, bierność, problemy wychowawcze, popadanie w uzależnienia, częste zmiany decyzji, problemy zdrowotne, itd). Jeśli chcesz zrozumieć zachodzące w traumie mechanizmy i wspierając uchodźców samemu chronić się i budować odporność psychiczną, zapraszamy cię do udziału w tej konferencji.

Zgłoszenia: wyłącznie przez formularz rejestracyjny LINK TUTAJ KLIKNIJ Warsztaty z okazji Dnia Mamy 24 maja. Biżuteria z jeansu dla mam, a dla dzieci – bezpłatne zabawy sensoplastyczne. – Dzień Mamy jest jednym ze świąt przypadających w maju. W tym roku proponujemy ciekawe warsztaty dla pań. Wiemy, że ograniczeniem do korzystania z oferty kulturalnej często jest brak opieki nad dziećmi. Dlatego na czas trwania warsztatów nasza trenerka sensoplastyki zajmie się Waszymi pociechami, dostarczając im wielu wrażeń podczas zabawy z kolorowymi masami plastycznymi. Tego typu działania bardzo wspierają rozwój zmysłów – mówią animatorki z MDK Ratusz. Na bezpłatne zajęcia zapraszamy dzieci od 4. roku życia. – W tym czasie panie przy kawie będą mogły stworzyć niepowtarzalną biżuterię z jeansu. Powstaną kolczyki, naszyjniki, bransoletki itp. W warsztatach mogą wziąć udział również panie, których dzieci nie wymagają opieki – dodają animatorki.

Uwaga! Zapisujemy tylko dzieci mam uczestniczących w warsztatach! Prośba o wygodny strój dla Waszych pociech i o zabranie ubrań na zmianę. Warsztaty odbędą się w Miejskim Domu Kultury Ratusz 24 maja 2023 roku w godzinach 18.00 – 19.30 w sali konferencyjnej i w sali baletowej (I piętro). Koszt uczestnictwa w warsztatach: 40 zł. Zapewniamy wszystkie materiały do zajęć. Prowadzenie warsztatów: 1. Tworzenie biżuterii Wioletta Jagiełło – rękodzielniczka, specjalistka ds. animacji kultury MDK.

2. Sensoplastyka z dziećmi Sylwia Zbijewska – trenerka sensoplastyki, specjalistka ds. animacji kultury MDK. Zapisy odbywają się poprzez Strefę Zajęć (linki do zapisów podajemy poniżej) tworzenie biżuterii: LINK TUTAJ. KLIKNIJ

zajęcia sensoplastyczne dla dzieci: LINK TUTAJ. KLIKNIJ

XX Turniej Recytatorskim ,,Posłuchaj mnie, Mamo!”. 25 maja Turniej będzie okazją do prezentacji talentów recytatorskich i przede wszystkim do uczczenia święta ,,Dnia Matki”, które obchodzimy 26 maja.

Turniej zostanie rozstrzygnięty w czterech kategoriach: Kategoria I – klasy I – III

Kategoria II – klasy IV – VI

Kategoria III – klasy VII – VIII

Kategoria IV – szkoły ponadpodstawowe Każdy uczestnik przygotowuje jeden wiersz o całkowicie dowolnej tematyce. Premiowane będą teksty nowe, rzadko prezentowane na turniejach recytatorskich. Szkoły mają prawo zgłoszenia do Turnieju po trzech uczestników w każdej kategorii. XX Turniej Recytatorski „Posłuchaj mnie, Mamo!” odbędzie się 25 maja 2023 r., o godz. 9:00 w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli, pl. Wolności 26 (sala kameralna). Jeśli chcecie wziąć udział w naszym konkursie, zapoznajcie się z regulaminem Regulamin XX Turnieju Recytatorskiego POSŁUCHAJ MNIE, MAMO 2023, wypełnijcie kartę zgłoszenia Karta zgłoszeniowa POSŁUCHAJ MNIE, MAMO 2023. Kartę zgłoszenia prosimy dostarczyć pisemnie do sekretariatu Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli, pl. Wolności 26 ( piętro I) lub zeskanować i przesłać na adres e-mail: [email protected] do dnia 18 maja 2023 r.

Jeśli macie pytania, prosimy o kontakt tel. 605 503 703. Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Wernisaż wystawy fotografii Michała Cybulskiego. 25 maja Fotografią poważnie zajmuje się od 4 lat, do tej pory głównie portretem. Autor urodził się 28 maja 2001 roku. Jego przygoda z aparatem zaczęła się, gdy uczęszczał do gimnazjum. – Robiłem wtedy zdjęcia bardzo amatorsko. Pożyczałem lustrzankę od taty i fotografowałem przyrodę Zduńskiej Woli i okolic. To było moje ulubione zajęcie w tamtym czasie. Wtedy fotografii uczyłem się całkowicie sam – wspomina Michał Cybulski.

Po ukończeniu nauki w Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli zdecydował się, że chce powiązać swoją przyszłość z fotografią. Zapisał się do Krakowskiej Szkoły Filmowej im. Wojciecha Jerzego Hasa. Obecnie jest w trakcie przygotowywania dyplomu. Interesuje się również psychologią i socjologią. Lubi podróżować. – Ostatnio w moich pracach skupiam się na człowieku i jego trudnościach związanych z życiem we współczesności. Swoje prace wykonuję techniką cyfrową korzystając głównie z aparatu i mediów mieszanych – mówi fotograf.

Wernisaż wystawy fotografii Michała Cybulskiego odbędzie się 25 maja 2023 roku o godzinie 18.00 w foyer MDK Ratusz na I piętrze.

Wystawę oglądać będziecie mogli do 25 czerwca.

MDK zaprasza także na wydarzenia w filii placówki na os. Karsznice

Wystawa fotografii Marka Jastrzębskiego. Fotografie portretów malarskich w filii MDK. 19 maja „ICH CZAR, ICH BLASK”, to tytuł debiutanckiej wystawy fotografii Marka Jastrzębskiego. Zamiłowanie do robienia zdjęć autor przejawiał już od dzieciństwa. Przez długi okres czasu przebywał w Holandii, gdzie pracował i rozwijał swoje pasje. – Fotografie portretów malarskich ukazują piękno kobiety, kobiety w ciąży i dziecka. Wprost wskazują na oryginalny typ urody, wyjątkową figurę, błysk w oku i radość życia – mówi **Marek Jastrzębski. Wernisaż wystawy fotografii odbędzie się 19 maja o godz.17.00. w sali kameralnej filii MDK, osl. Karsznice, (wejście od ulicy 1 Maja). Wystawę zwiedzać będziecie mogli do 30 czerwca 2023 r.

Bezpłatne zajęcia jogi dla mam i dzieci. 24 maja Proste ćwiczenia rozciągające i wzmacniające pozytywnie wpłyną na Waszą kondycję. Ubierzcie się wygodnie, zabierzcie ze sobą matę i wpadnijcie poćwiczyć wspólnie z nami.

Zajęcia poprowadzi Aleksandra Dombrow.

Termin: 24 maja, godz. 18:00, filia MDK, os. Karsznice. Wstęp wolny! Warsztaty tworzenia ramek na zdjęcia: 25 maja Stwórzcie z nami oryginalne upominki dla mam! Okażcie miłość swoim mamom własnoręcznie przygotowanym upominkiem w postaci ramki na zdjęcia! Dzień Matki obchodzony jest w naszym kraju 26 maja. Jest on jednym z najpiękniejszych świąt w roku. Pełnym miłości, uśmiechu i życzeń. Filia MDK, os. Karsznice z tej okazji zaprasza dzieci do udziału w warsztatach tworzenia ramek na zdjęcia. Warsztaty odbędą się 25 maja (czwartek) o godz. 16.00 na placu zabaw przy filii MDK, os. Karsznice. Wstęp wolny. Jeśli macie pytania, prosimy o kontakt tel. 43 823 31 90.

