Koncert wiosenny uczniów szkoły muzycznej w Zduńskiej Woli. Już w czwartek. ZDJĘCIA, PLAKATY

Koncert Wiosenny to wieloletnia tradycja Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zduńskiej Woli. To okazja by posłuchać i zobaczyć najmłodszych adeptów tej artystycznej placówki. Na scenie Ratusza wystąpią soliści i zespoły szkoły muzycznej I stopnia.

Koncert Wiosenny rozpocznie się w czwartek, 18 maja, w sali widowiskowej zduńskowolskiego Ratusza o godz. 17. Wstęp wolny.

W galerii zdjęć można obejrzeć, jak było podczas Koncertów Wiosennych w minionych latach.