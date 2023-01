Koncerty i licytacje na finał WOŚP 2023 w Zduńskiej Woli

Koncerty i licytacje WOŚP 2023 Zduńska Wola

Koncerty WOŚP to między innymi występ Miejskiej Orkiestry Dętej o Tradycjach Kolejowych w Zduńskiej Woli. Orkiestra wystąpiła na scenie plenerowej PMOS przy ul. Dolnej. Także na scenie PMOS wystąpili podopieczni powiatowego domu kultury.

Wieczorne koncerty w Ratuszu w Zduńskiej Woli, to występy zespołów grających muzykę alternatywną: Tabula Raza ze Zduńskiej Woli, Violet Ambulance z Gdyni i Offensywa ze Szczecina. Koncerty do godz. 22 w sali kameralnej MDK Ratusz. Wstęp to cegiełka za 15 zł.

O godz. 20.30 koncert piosenki szantowej i turystycznej Kacpra Ulatowskiego, kamienica Dąbrowskiego 29