Koncerty, seanse wystawy. Miejski Dom Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli zaprasza. Jakie szczegóły wydarzeń z najbliższych dni? PLAKATY

Miejski Dom Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli zaprasza

Zapraszamy do Galerii Pasji do 19 maja 2023 r. w godzinach pracy Filii MDK, ul. 1 Maja 5-7.

Malarstwo zbliżone do impresjonizmu, z akcentami realizmu. Zapraszamy do oglądania prac Bogdana Galewskiego .

Bogdan Galewski , urodził się w Zduńskiej Woli. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 4 ,,w parku”, a potem do Technikum Mechanicznego przy ul. Zielonej. Zainteresowanie malarstwem przejawiał od zawsze. Pierwsze wystawy swoich prac prezentował już w czasach studenckich, w akademiku. Po ukończeniu Akademii Rolniczej w Poznaniu rozpoczął pracę w przedsiębiorstwach rolnych, a w latach 90. został nauczycielem i dyrektorem szkoły. Do swojej malarskiej pasji powrócił na emeryturze. W ciągu ostatnich kilku lat namalował kilka cykli obrazów, które prezentowane były na wystawach: „Śladami Moneta i Van Gogha”, „ONE”, „Tamte dziewczyny”, „Kobiety, konie, wilki”. Ostatnie wernisaże ,,Ponad granicami” wystawiono w budynkach Komisji Europejskiej, a także w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Brukseli. Prace artysty znaleźć można w salonach Warszawy, Berlina, Frankfurtu nad Menem, Hydarabadu w Indiach, Baton Rouge USA oraz w Kaźmierzu Wielkopolskim, gdzie artysta mieszka.

– Maluję w technice zbliżonej do impresjonizmu, z akcentami realizmu. Obrazy nierzadko inspirowane są przez wielkich polskich i zagranicznych postimpresjonistów, choć nie są ich kopiami – mówi artysta.

Wernisaż wystawy malarstwa Bogdana Galewskiego pt. „Kobiety świata i inne” odbędzie się 27 kwietnia o godz. 18:00 w foyer Miejskiego Domu Kultury Ratusz na I piętrze.

W programie uroczystości: występ uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zduńskiej Woli.

Wystawę zwiedzać będziecie mogli do 20 maja.

Spotkania klubu filmowego ,,Między obrazami"

30 kwietnia, godz. 16:00 ,,Bezmiar"

Rzym, lata siedemdziesiąte XX wieku, czasy ważnych zmian społecznych i kulturalnych, pełne blasku i splendoru. Młoda rodzina Borghetti właśnie wprowadziła się do jednego z nowo wybudowanych bloków mieszkalnych. Przeprowadzka ma wymiar słodko-gorzki. Chociaż rozpościerający się z najwyższego piętra widok na Rzym jest olśniewający, członkowie rodziny nie są sobie tak bliscy jak kiedyś. Clara i Felice nie są już zakochani, ale nie potrafią się rozstać. Dla Clary jej wyjątkowa relacja z trójką dzieci staje się ucieczką przed samotnością. Najstarsza córka, Adriana (11) korzysta z tego, że nikt w sąsiedztwie jej nie zna i zaczyna udawać przed innymi dziećmi, że jest chłopcem. Prowadzi to do rodzinę do krytycznego punktu.