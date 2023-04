Konferencja „Trauma wojenna i budowanie odporności psychicznej” w maju w Zduńskiej Woli. Zapraszani nauczyciele czy lekarze z całego regionu

Do udziału w wydarzeniu zaproszono podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, która odbyła się w Miejskim Domu Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli, gdzie w niedzielę 21 maja odbędzie się wydarzenie „Trauma wojenna i budowanie odporności psychicznej”.

- Mam nadzieję, że dzięki tej konferencji wyposażymy uczestniczki i uczestników w wiedzę na temat integracyjnego radzenia sobie ze stresem i wypracowania w sobie odporności – zachęca do udziału starosta zduńskowolski Hanna Iwaniuk. - A myślę, że każdy z nas zdaje już sobie sprawę jak ważna jest to rzecz. Dzisiejsze czasy są zmienne, ale to jak się zmieniły w przeciągu ostatnich lat szczególnie odbiło się w psychice nas wszystkich.