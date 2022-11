Koniec ze ścieżką rowerową na ulicy Kilińskiego w Zduńskiej Woli

Koniec ze ścieżką na Kilińskiego

Oznakowanie poziome ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Łaskiej do Srebrnej na prawej nitce oraz od Żeromskiego do Łaskiej na lewej jezdni zostało właśnie zlikwidowane. Pracownicy Powiatowego zarządu Dróg zamalowali je na czarno. Drogi dla rowerów już tam nie ma.

Decyzje o likwidacji ścieżki na Kilińskiego podjął zarząd powiatu zduńskowolskiego we wtorek. Podobnie to powiat zduńskowolski w październiku zdecydował o ulokowaniu tam drogi dla rowerów. Wydzielono ją na części asfaltowej jezdni. Władze powiatu uzasadniały to wówczas potrzebą połączenia ścieżek na Łaskiej i Żeromskiego po przebudowie skrzyżowań na wyniesione. Postanowiono uporządkować miejsca do parkowania wzdłuż ulicy. I wyznaczyć ścieżkę rowerową.