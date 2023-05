Konkurs motocyklowy w ZSZ nr 1 w Zduńskiej Woli. Odbył się z udziałem policjantów FOTO

Konkurs dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej oraz uczniów szkół średnich „Bezpiecznie i z głową na dwóch kołach” został zorganizowany po raz szósty. W wydarzeniu wzięli udział policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli. - Spotkali się z uczestnikami konkursu, przypomnieli o zasadach bezpieczeństwa podczas jazdy motocyklem, odpowiadali na pytania. Mówili również o konsekwencjach w przypadku lekceważenia przepisów ruchu drogowego. Przepisowa jazda, kultura wobec pozostałych uczestników ruchu drogowego oraz świadomość własnych umiejętności to jedne z warunków bezpiecznego dotarcia do celu. Policjanci mówili również o tym, by jadąc jednośladem, mieć na sobie elementy odblaskowe, które zwiększą szansę, że kierujący innymi pojazdami dostrzegą motocyklistę w porę. Jaskrawe ubrania, z elementami odblaskowymi, znacznie poprawiają bezpieczeństwo -relacjonuje sierż. sztab. Katarzyna Biniaszczyk, rzecznik zduńskowolskiej policji.

Jak informuje dalej, konkurs i rozmowy o bezpieczeństwie to nie wszystko. Część wydarzenia miała miejsce przed budynkiem szkoły. To tutaj swoje pojazdy prezentowali motocykliści ze Zduńskiej Woli, Sieradza i okolicznych miejscowości. Wśród nich, były również motocykle zduńskowolskich policjantów. To nowoczesne BMW R 1250 RT. Pojazdy zostały przystosowane do wymogów policji. Policyjna wersja tej maszyny jest jednoosobowa, a miejsce pasażera zajmuje zintegrowany z centralą radiową kufer. Jednoślady zasilane są dwucylindrowym bokserem o pojemności 1254 cm3. Silnik daje kierującemu do wykorzystania 136 koni mechanicznych. Cechą charakterystyczną motocykli są nowe barwy policyjne, które zostały wzbogacone o kolor żółty i wiele elementów odblaskowych. Motocykle wyposażone są w niebieskie i czerwone sygnały uprzywilejowania LED z przodu i z tyłu.