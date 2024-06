Konsultacje dla mieszkańców ulicy Wrzosowej w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Mieszkańcy ulicy Wrzosowej w Zduńskiej Woli będą mogli uczestniczyć konsultacjach społeczny, na których zostanie im przedstawiona koncepcja budowy ulicy. Będą mogli zapoznać się z koncepcją budowy ulicy oraz wyrazić swoją opinię na temat proponowanych rozwiązań. Przewidziano udział projektanta koncepcji i dokumentacji projektowej.

Spotkanie, odbędzie się we wtorek, 4 czerwca 2024 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Złotej 67 w Zduńskiej Woli w sala nr 2a – wejście przez halę sportową. Początek o godz. 16. Przewidziano, że potrwa około dwóch godzin.

Ulica Wrzosowa ma złożony przebieg. Składa się z odcinków od ulicy Zduńskiej do ulicy Paprockiej oraz drugiego, który łączy się z drogą gminną przed wsią Paprotnia. Zadaniem projektanta jest przygotowanie dokumentacji na budowę jezdni o szerokości od 5,5 do 6 m z kanalizacją deszczową lub rowami oraz drogę dla pieszych i rowerów. Mają powstać także kanały technologiczne, brakujące oświetlenie, wodociąg i kanalizacja sanitarna.Przetarg na wykonanie dokumentacji dla ulicy Wrzosowej wygrała firma PRO-DESIGNERS inż. Dawid Kurszewski ul. Angowicka 26 lok. 1 89-600 Chojnice. Cena, jaką zapłaci miasto to 249 690 zł - informuje Urząd Miasta Zduńska Wola.