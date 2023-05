Konsultacje społeczne w sprawie budowy dróg w osiedlu Jana Pawła II w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Osiedle Jana Pawła II w Zduńskiej Woli to ulice: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks.prof Józefa Tischnera, ks. Jana Twardowskiego oraz ks. Jerzego Popiełuszki. Samorząd Zduńskiej Woli planuje, by te ulice przebudować w ramach jednego zadania. Inwestycja planowana jest jako jednoroczna, z rozpoczęciem robót budowlanych jeszcze w 2024 roku.

Przygotowywany jest obecnie kompleksowy projekt obejmujący zarówno infrastrukturę drogową, jak i wszystkie instalacje. Planowane jest kanalizacja deszczowa , uzupełnienie oświetlenia. Na osiedlu przewidziano trzy zbiorniki retencyjne o pojemności od 5 do 8 m sześc., które będą mogły służyć zarówno mieszkańcom, jak i służbom porządkowym do podlewania zieleni.

Konsultacje społeczne w sprawie budowy dróg na osiedlu Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

Podczas konsultacji, jakie zorganizowano w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym przy ul. Dolnej w Zduńskiej Woli, mieszkańcy osiedla mogli zgłaszać propozycje do koncepcji oraz przedstawić projektantom uwagi w indywidulanych sprawach. Na spotkaniu pojawiła się propozycja utworzenia na całym osiedlu strefy zamieszkania. Postulowano także zbudowanie progów zwalniających, czy wyniesionych skrzyżowań. Wszystko po to, by spowolnić ruch na nowo wyasfaltowanych jezdniach. Mieszkańcy osiedla Jana Pawła II obawiają się między innymi tego, że po utwardzeniu dróg staną się one wygodnym skrótem dla mieszkańców sąsiedniego osiedla Południe. Szczegółowe plany przygotowane przez projektantów można zobaczyć tutaj: plan ulic

Konsultacje jeszcze trwają

Jak podkreślają władze Zduńskiej Woli, prace projektantów nie są jeszcze zakończone, a konsultacje zorganizowano właśnie po to, by uzgodnić poszczególne rozwiązania z mieszkańcami. Dlatego mieszkańcy mogą jeszcze zgłaszać uwagi do projektu, tym razem drogą elektroniczną. Można to zrobić do 7 czerwca pod dedykowanym adresem: [email protected]