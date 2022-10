Kwiaty i znicze przy starym cmentarzu w Zduńskiej Woli

Kwiaty i znicze przy cmentarzu. Jakie ceny?

Od 29 października do 1 listopada handel kwiatami i zniczami przy starym cmentarzu w Zduńskiej Woli trwa na pasażu Rajczaka. Pierwsi sprzedawcy pojawili się w sobotę rano. Kupujących jeszcze niewielu.

Ceny kwiatów do dekoracji grobów w tym roku są dość wysokie. Chryzantemy w doniczce kosztują od 25 do 35 zł, w zależności od wielkości kwiatów. Najtańsze dekoracje to wrzosy, które można kupić za 20 zł za doniczkę.

Sztuczne kompozycje na groby są znacznie droższe. Mniejsze wiązanki kosztują 70 - 80 zł, ale za okazałe, przypominające niemal wieńce sprzedawcy liczą sobie nawet blisko 300 zł.

Znicze na pasażu można kupić za cenę poniżej 10 zł za sztukę. Ceny rozpoczynają się od okolic 5 zł. Sprzedaż prowadzą także zduńskowolscy harcerze, którzy w ten sposób zbierają pieniądze na wakacyjne wyjazdy, wycieczki i swoją działalność.