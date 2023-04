Kwiecień w Zduńskiej Woli: Przegląd prasy z marca 2023 w Zduńskiej Woli, najważniejsze informacje miesiąca

W Szadku ruszył Jarmark Wielkanocny. To doskonała okazja, by kupić świąteczne ozdoby czy smakołyki.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników ze Zduńskiej Woli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To był wyjątkowo niebezpieczny poranek na drogach w powiecie zduńskowolskim. Tylko w ciągu godziny – jak informuje zduńskowolska policja – trudne warunki w postaci opadów śniegu i oblodzonej nawierzchni przyczyniły do czterech kolizji drogowych oraz wypadku drogowego. Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu o ostrożność. Jakie szczegóły zdarzeń?