Łask opracuje plan adaptacji miasta do zmian klimatu. Jest dofinansowanie

Urząd Miejski w Łasku przystąpił do programu ukierunkowanego na budowę odporności miast na zmiany klimatyczne. Udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie 117 tys. zł na opracowanie Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Łask. Całkowity koszt opracowania wyniesie 147 tys. zł i powstanie ono do sierpnia 2025 r. Jak zapowiadają samorządowcy, realizacja założeń wynikających z dokumentu przyniesie mieszkańcom szereg korzyści.

„Wśród których wymienić można: poprawę jakości życia w mieście, wzrost bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, rozwój i ochronę błękitno-zielonej infrastruktury, ograniczenie skutków zmian klimatu dla dóbr kultury. ograniczenie strat związanych ze skutkami zmian klimatu, zwiększenie świadomości zmian klimatu i wzrost zaangażowania mieszkańców w działania na rzecz miasta, poprawę wizerunku miasta” – czytamy w komunikacie UM w Łasku.

Pozyskane przez magistrat dofinansowanie pochodzi z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Opracowanie dokumentu planistycznego wpisze się w założenia polityk uchwalanych na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym, a także w Strategię Rozwoju Gminy Łask na lata 2021-2027.

Co istotne, posiadanie Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu otwiera drogę do pozyskiwania środków unijnych i krajowych na przedsięwzięcia oczekiwane przez mieszkańców. „Odbiorcami efektów realizacji projektu będą również mieszkańcy części wiejskiej Gminy Łask, którzy również korzystają z ośrodka miejskiego” – zaznaczono.