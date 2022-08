Lato w parku miejskim w Zduńskiej Woli. Wytchnienie wśród zieleni

Lato w parku w Zduńskiej Woli

Po co w parku kaczkomaty?

Kaczkomat w parku miejskim w Zduńskiej Woli to urządzenie, które wydaje niewielka porcję ziarna dla kaczek. Trzeba wrzucić do niego złotówkę i przekręcić gałkę. Karmę można rzucić kaczkom przebywającym na stawach w parku. Mieszkańcy Zduńskiej Woli z kaczkomatów korzystają. Korzystają także gołębie.

W Parku Miejskim w Zduńskiej Woli obowiązuje regulamin, który zabronił między innymi wrzucania do stawów żywności. Chodzi o to, by mieszkańcy nie karmili kaczek pieczywem, a także nie zanieczyszczali odnowionych zbiorników. Karmienie kaczek pieczywem powoduje u nich groźną chorobę.

Regulamin ustala między innymi zakaz palenia ognisk i grillowania bez zgody zarządcy, przebywania w parku w stanie nietrzeźwym lub po użyciu środków odurzających, kąpieli w stawach czy wchodzenia na lód i jazdy na łyżwach, wpuszczania i łowienia ryb, przebywania pod koronami drzew podczas silnych wiatrów, a wreszcie wrzucania do stawów produktów spożywczych.