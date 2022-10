Lokomotywa na wjeździe do Karsznic odremontowana

Karsznicka lokomotywa zaprasza do skansenu

Lokomotywa stojąca na skrzyżowaniu ulicy Karsznickiej i Łaskiej w Zduńskiej Woli to obiekt wpisany do ewidencji zabytków. Opiekuje się nim Skansen Lokomotyw w Zduńskiej Woli Karsznicach. Parowóz zaprasza do muzeum i osiedla.