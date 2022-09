Losy fabrykanta ze Zduńskiej Woli nadal nie są w pełni znane ZDJĘCIA

Losy fabrykanta ze Zduńskiej Woli nadal nie są w pełni znane

W Zduńskiej Woli do dziś mieszkają potomkowie rodu zduńskowolskich przemysłowców Hille. Jednym z nich jest Paweł Seweryn Galewski, który od niedawna jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. Jak sam twierdzi, od wielu lat nurtowało go co się stało z jego pradziadkiem Edwardem Hille i razem z kuzynką Apolonią Hille rozpoczęli wspólne poszukiwania. Dopiero ostatnio – po wielu latach – udało się im ustalić ostatnie chwile swojego przodka.

Edward Hille przyszedł na świat 19 kwietnia 1888 r. na terenie Warszawy. Był synem zduńskowolskiego fabrykanta Romana Hille i jego żony Apolonii Hille z Garzyńskich. Edward był w linii prostej potomkiem Karola Hille, który zapoczątkował w pierwszej połowie XIX w. obecność Hillów w Zduńskiej Woli. Rodzina ta do Zduńskiej Woli przybyła z terenów dzisiejszej Austrii, zachęcona możliwością pomnożenia swojego niemałego majątku w szybko rozwijącym się miasteczku dziedzica Stefana Złotnickiego. Edward Hille podobnie jak jego przodkowie, w życiu dorosłym prowadził własny interes. Będąc z zawodu garbarzem, prowadził na spółkę z J. Najmanem niewielką manufakturę garbarską przy ul. Sieradzkiej 66 w Zduńskiej Woli.

15 października 1912 r. w kościele w Korczewie, Edward Hille poślubił Walerię Wawrzecką, z którą doczekał się trójki potomstwa: Jadwigi (ur. 1913), Barbary (ur. 1923) i Władysława (ur. 1925). Z początkiem lat 30. XX w. Edward wyjechał do Warszawy, gdzie mieszkał w majątku swojej matki przy ul. Leszno nr.110. Utrzymywał stały kontakt z miastem oraz z rodziną w Zduńskiej Woli. Lata okupacji niemieckie przyszło mu spędzić zapewne na terenie Warszawy. Tego jednak rodzina jeszcze dokładnie nie ustaliła.