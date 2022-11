Marcin Mielczarek, paraolimpijczyk ze Zduńskiej Woli kończy karierę ZDJĘCIA

Marcina polecił mi jeden z zawodników. Dzięki swoim warunkom fizycznym zyska ksywę Długi. Miał znakomitą motorykę. Nie wiedziałem do jakiej kategorii zostanie przypisane, chodzi o rodzaj niepełnosprawności. Kiedy już zapadła decyzja, stwierdziłem, że dogonimy świat - wspomina Wojciech Kikowski, trener Marcina. - Zdarzały się kontuzje, wtedy minę miał niewyraźną, ale nie odpuszczał treningów, a odbywały się one pięć, sześć razy w tygodniu. Pracowitość zawsze była u Marcina dominująca.

Jednym z niepełnosprawnych sportowców, z którymi Marcin trenował niemal od początku był Marcel Jarosławski.

Był jednym z dwóch zawodników, którzy wprowadzali mnie w sport - przypomina Marcel Jarosławski. - Różnie było. Mieliśmy inne treningi ze względu na rodzaj niepełnosprawności, ale zdarzało się tak, że kiedy było ich za dużo to obaj narzekaliśmy. Marcina zawsze wspierałem i podziwiałem za to, co on osiągnął, a ja nie. To jest na przykład medal olimpijski.