Matura 2024. W I Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli egzamin dojrzałości zdaje ponad 150 uczniów ZDJĘCIA

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli do egzaminu z języka polskiego przystąpili w grupach, w salach lekcyjnych. To pierwszy raz w historii tej szkoły, kiedy uczniowie piszą egzaminy nie w sali gimnastycznej tylko w salach lekcyjnych.

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli to najliczniejsza szkoła średnia w mieście. Do matury przystępuje 155 uczniów. Niektórzy nie ukrywali, że są przed egzaminem bardzo zestresowani.

To mój pierwszy poważny egzamin. Mam nadzieję, że jakoś mi pójdzie bo przeczytałam wszystkie lektury. Bardziej boję się jutrzejszego egzaminu z matematyki - mówiła przed egzaminem jedna z licealistek.

Myślę, że sobie poradzimy. Trochę stresu jest bo to egzamin a nie klasówka - dodał jeden z licealistów.