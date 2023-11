Miasto wyremontuje chodniki na os. Południe w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Chodniki na osiedlu Południe zostaną odnowione. Miasto zamówiło dokumentację projektową na ich przebudowę . Ta inwestycja dotyczyć będzie trotuarów w rejonie ulicy Jarosława Iwaszkiewicza oraz ulic przyległych. Projektanci mają przygotować dokumentację, która pozwoli przebudować łącznie około 2.600 metrów bieżących chodników pomiędzy blokami.

Projekt będzie dotyczył chodników przy ulicach:

Stare płyty mają zastąpić trotuary z kostki betonowej. Szerokość chodnika ma być dostosowana do wygody użytkowników. Przy projektowaniu nowych ciągów inżynierowie mają uwzględnić tak zwane przedepty, czyli ścieżki jakie mieszkańcy wydeptali. Chodzi o to, by zaprojektować ich utwardzenie.

Na osiedlu Południe będą także projektowane nowe miejsca postojowe, które powstaną kosztem części terenów zielonych. Będzie również zmiana dotycząca tak zwanej małej architektury, czyli wymiana koszy na śmieci i stojaków na rowery. Przejścia dla pieszych na nowych chodnikach mają zostać oznaczone fakturą nawierzchni tak, by ułatwić poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami - informuje zduńskowolski magistrat.