Międzynarodowy Aplauz Uśmiechu dla zdolnej Marysi Wrąbel ze Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Marysia Wrąbel zdobyła Aplauz Uśmiechu na 43. Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie w kategorii wiekowej do 8 lat.

Zaśpiewała piosenkę „Czekolady, ach!” sł. Elżbieta Buczyńska, muz. Jarosław Piątkowski.

Marysia Wrąbel jest uczennicą klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Zduńskiej Woli. Uczy się śpiewu u Andrzeja Wawrzyniaka w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli. Jak sama mówi ,,śpiewa od dziecka”

Marysia Wrąbel podczas 43. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie przeszła długą drogę i dotarła do finału, gdzie znalazła w gronie laureatów.

Jury konkursu, po obejrzeniu 103. prezentacji, które zakwalifikowały się do finału, w kategorii wiekowej do 8 lat, w najmłodszej kategorii przyznało pięć równorzędnych nagród – Aplauzów Uśmiechu.

Występ Marysi można zobaczyć tutaj: koncert galowy.

Miejski Dom Kultury podczas tego festiwalu reprezentowała także Lena Kapiczyńska, która zakwalifikowała się do półfinału konkursu.

Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie odbył się w dniach 31 maja – 4 czerwca.

Jest to bardzo prestiżowy konkurs, organizowany od 1979 roku.