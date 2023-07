Miejski program in vitro. Nabór wniosków i dzień otwarty

W sierpniu odbędzie się nabór wniosków do zduńskowolskiego programu leczenia bezpłodności metodą in vitro. W tym roku samorząd Zduńskiej Woli przeznaczył 25 tys. zł na dofinansowanie procedur dla par starających się o dziecko.

W piątek, 18 sierpnia Inkubatorze Inicjatyw Społecznych przy ul. Łaskiej 38 zaplanowany jest Dzień Otwarty, podczas którego będzie można zasięgnąć informacji o miejskim programie in vitro, będzie też dostępny dietetyk i psycholog z Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Szadkowskiej w Zduńskiej Woli. Wnioski mieszkańców będą przyjmowane wyłącznie tego jednego dnia: 18 sierpnia w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych przy ul. Łaskiej 38 od godz. 11 do godz. 18. Trzeba złożyć formularz osobiście, nie można wysłać go elektronicznie. Liczy się kolejność zgłoszeń. Wniosek jest już dostępny do pobrania TUTAJ: na stronie Biuletynu Informacji Publicznej miasta Zduńska Wola. Po złożeniu wniosków zostanie przeprowadzona weryfikacja formalna, a pary zakwalifikowane do programu przejdą następnie weryfikację medyczną, jaką przeprowadzi partner miasta wybrany do realizacji programu, czyli GAMETA-SZPITAL przy ul. Rudzkiej w Rzgowie. Ze zgłoszeń par ze Zduńskiej Woli zostanie także stworzona lista rezerwowa.

Na program pod nazwą „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Zduńska Wola na lata 2023-2024” miasto przeznaczyło łącznie 50 tys. zł. W tym roku do wykorzystania będzie 25 tys. zł, co umożliwi dopłacenie do pięciu procedur.

Kto może skorzystać z programu?

Z miejskiego programu in vitro w Zduńskiej Woli mogą skorzystać kobiety i mężczyźni w przedziale wiekowym 20-40 lat (według rocznika urodzenia), warunkowo kobiety do 42. roku życia po spełnieniu warunków medycznych określonych w programie. Ponadto powinny to być osoby pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności).

W dniu kwalifikacji do programu powinny mieszkać w Zduńskiej Woli oraz rozliczać się z podatków w Urzędzie Skarbowym w Zduńskiej Woli na rzecz miasta Zduńska Wola, w okresie co najmniej 3 pełnych miesięcy poprzedzających dzień kwalifikacji do programu.

Nie mogą zgłosić się do miejskiego programu pary, które uczestniczą już w innym programie o podobnym charakterze, finansowanym ze środków publicznych.

Jakie dofinansowanie do in vitro?

O kwalifikacji do programu in vitro będzie decydować kolejność zgłoszeń. Miasto dofinansuje procedurę medyczną leczenia niepłodności. Przewidziano, że w 2023 roku przeznaczona zostanie na to kwota 25 tys. zł i taka sama kwota wydana zostanie w roku 2024. Obecnie Koszt jednej całej procedury zapłodnienia pozaustrojowego wynosi średnio od 8 do 12 tys. zł. Uczestnikom programu przysługuje możliwość dofinansowania jednej próby zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5 tys. zł, nie więcej jednak niż 80 proc. kosztów całej procedury biotechnologicznej. Jeżeli procedura zapłodnienia pozaustrojowego z powodów medycznych zakończy się na wcześniejszym etapie, to dofinansowanie obejmuje jedynie działania przeprowadzone do tego etapu. Koszt ewentualnych kolejnych prób zapłodnienia pozaustrojowego ponoszony jest już w całości przez pacjentów.

