Miejskie przedszkola w Zduńskiej Woli będą pracowały w wakacje. Trwają zapisy. ZDJĘCIA

Dyżury przedszkoli w Zduńskiej Woli w wakacje:

Zapisy do wakacyjnych przedszkoli do 7 czerwca. Jak zapisać dziecko?

Rodzice zduńskowolskich przedszkolaków mają czas do 7 czerwca do godz. 15, by złożyć wniosek o objęcie dziecka opieką w przedszkolu dyżurującym.

Aby zapisać dziecko należy pobrać wniosek z Platformy OświatowejLINK TUTAJ a następnie wypełniony dostarczyć do 7 czerwca do godz. 15 do wybranego przedszkola.

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest wniesienie pełnej odpłatności za wyżywienie na konto przedszkola dyżurującego. Należy to zrobić do 20 czerwca w przypadku korzystania z dyżuru lipcowego oraz do 10 lipca za pobyt dziecka w dyżurującym przedszkolu w sierpniu.

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny zostanie podana do publicznej wiadomości 12 czerwca o godz. 15.