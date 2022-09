Mieszkaniec Zduńskiej Woli miał nielegalny alkohol. To „lokata na trudne czasy”

Policjanci, którzy na co dzień zajmuje się zwalczaniem przestępczości gospodarczej ustalili, że mieszkaniec Zduńskiej Woli może posiadać w miejscu swojego zamieszkania alkohol nie posiadający polskich znaków skarbowych akcyzy. Chcąc zweryfikować posiadaną informację pojechali pod ustalony adres. Szybko okazało się, że to był dobry trop. W wyniku przeszukania budynków mieszkalnych i gospodarczych na wytypowanej posesji, funkcjonariusze ujawnili 219,5 litra nielegalnego alkoholu. W zasobach 68-latka znajdowały się 194 plastikowe butelki o pojemności 1 litra, w których znajdował się czysty spirytus oraz 51 butelek z tworzywa sztucznego o pojemności 0,5 litra z zawartością tak zwanej „przepalanki”. Amator „lewego” alkoholu tłumaczył się, że jest to lokata pieniędzy w dzisiejszych ciężkich czasach.