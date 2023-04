Akademia Siatkówki KYUBI Zduńska Wola mistrzem trzeciej ligi

Mistrzostwo III ligi dla UKS Akademia Siatkówki KYUBI Zduńska Wola to przepustka do awansu do drugiej ligi. Zespół będzie walczył o to w meczach półfinałowych. Zaplanowano je w połowie kwietnia w Zduńskiej Woli.

Drużyna siatkarek ze Zduńskiej Woli w dwóch meczach pokonała SMS Ostrów Łaskovię Łask i wygrywała trzecią ligę. Kolejne wyzwanie to turniej półfinałowy o awans do II ligi w dniach 14-16 kwietnia odbędzie się on w Zduńskiej Woli. Siatkarki rywalizować będą w hali przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zduńskiej Woli.

Drużyna UKS Akademia Siatkówki Kyubi Zduńska Wola wystąpiła w składzie