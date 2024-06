Młodzież poznaje zapomnianą codzienność Zduńskiej Woli dzięki projektowi biblioteki i muzeum ZDJĘCIA

„Zapomniana codzienność” to projekt skierowany do młodzieży w wieku 14-15 lat. Jego celem, jak informuje biblioteka miejska, jest zapoznanie młodego pokolenia z historią regionu, która na trwale zapisała się na kartach historii Polski, podkreślenie procesów i zjawisk związanych z przemysłowym rozwojem Zduńskiej Woli w XIX wieku, w szczególności rozwoju fabryk i tkactwa oraz stosowanych w tamtym czasie technologii. W programie zajęć dla młodzieży są m.in.:

Podsumowaniem zadania będzie wystawa historyczna składająca się z eksponatów muzealnych z XIX wieku. Dla młodych ludzi będzie to okazja do pracy z autentycznymi przedmiotami z okresu XIX wieku, możliwość bezpośredniego kontaktu z historią i poznanie artefaktów.

Podróż do XIX wieku

Realizację projektu rozpoczęły w siedzibie biblioteki miejskiej wykłady dla młodzieży, jakie poprowadził Tomasz Polkowski, dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Dzięki niemu młodzi ludzie przenieśli się w czasie do XIX wieku poznając ciekawą historię przemysłu, fabryk i zduńskowolskich fabrykantów którzy odegrali kluczową rolę w rozwoju miasta.

Drugi wykład dotyczył życia codziennego zduńskowolskich tkaczy, którzy budowali swój świat w rytm fabrycznej pracy dostosowując swoje życie do zmieniających się warunków ekonomicznych i społecznych. Rozwój tkactwa w mieście miał ogromny wpływ na tutejszą społeczność przyczyniając się do wzrostu lokalnej gospodarki.

Uzupełnieniem wykładów były prezentacje multimedialne.