Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Janiszewicach rośnie w siłę ZDJĘCIA

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Janiszewicach rośnie w siłę

Do MDP w Janiszewicach należy teraz 8 osób. Od września wznowione zostaną regularne zajęcia. Odbywać się będą w czwartki. Dla dzieci to prawdziwa frajda. Nie każdy maluch ma okazję dowiedzieć się, jak wygląda strażacki wóz, jak działają urządzenia, którymi strażacy posługują się podczas ratowniczych akcji. W wakacje zajęcia odbywały się co dwa tygodnie. Tematem ostatniego spotkania były pożary wewnętrzne. Omówiono:

OSP Janiszewice

W OSP Janiszewice są 23 osoby mające uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczych. Blisko 95 procent z nich należało do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. To osoby dobrze przygotowane do służby. Dlatego ważne jest, by młodzi interesowali się propozycjami MDP.